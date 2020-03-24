عمّان 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأكدت الحكومة الأردنية أن ارتفاع عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا المستجد المسجلة في الأردن لهذا اليوم مؤشّر خطير، ولا يعكس آمالها وطموحاتها في السيطرة على الفيروس.وأوضح وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة أن المعركة الحقيقيّة هي معركة الوعي والإدراك لخطورة هذا الوباء، واتّباع إجراءات الوقاية والسلامة، وفي مقدّمتها الالتزام بإجراءات الحظر وعدم الخروج من المنازل.وشدد في تصريحات صحفية أن الأيّام المقبلة حاسمة بشكل كبير، وعلينا أن نختار إمّا أن نسهم في حصر الفيروس والقضاء عليه، أو أن نزيد من انتشاره نتيجة الاستمرار بالمخالطة، وعدم اتّباع إجراءات السلامة والوقاية، مبيناً أن كلّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت من أجل سلامة المواطنيين، والمساعدة على حصر الوباء والحدّ من انتشاره.// انتهى//23:32ت م0226