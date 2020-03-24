المدينة المنورة 29 رجب 1441هـ الموافق 24 مارس 2020م واسنفّذت وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة أمس 232 جولة تفتيشية على المراكز التجارية ومحال الأغذية بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة, للتأكد من وفرة المواد الغذائية والتموينية الأساسية, ومختلف السلع بشكل اعتيادي, وبكميات تلبي حاجة السوق والمستهلكين.وأكد مدير عام وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة عبدالرحمن بن سالم شكر في حديثه لـ "واس" أن الجولات الميدانية التي جرت منذ بدء سريان أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمس بمنع التجوّل خلال الفترة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً ولمدة 21 يوماً ، أظهرت وفرة المواد الغذائية الأساسية والتموينية من مختلف الأصناف في منافذ البيع في المراكز التجارية الكبرى, ومحلات السوبر ماركت والمستودعات وبكميات كافية, مؤكداً أن أعضاء وعضوات فرق التجارة مستمرون في تنفيذ الحملات التفتيشية الميدانية بشكل يومي لرصد حال الأسواق, ومتابعة إمداد منافذ البيع بمختلف السلع الغذائية والتموينية بشكل اعتيادي, داعياً إلى عدم القلق وتكديس الأغذية والشراء بكميات تفوق حاجاتهم.وأفاد أن فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة تلقى خلال الساعات الـ 24 الماضية 110 بلاغات متنوعة, فيما رصدت الفرق الميدانية 22 مخالفة تم التعامل معها بشكل فوري بتطبيق العقوبات النظامية المتعلقة بتلك الحالات.ودعا عبدالرحمن شكر المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية المتاحة للشراء من المراكز التجارية والمحال سواءً خلال فترة منع التجوّل الجزئي وعلى مدار اليوم ضمن الاحترازت للوقاية التي تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة افراد المجتمع, سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.ورصدت عدسة "واس" خلال جولتها مساء اليوم في عدد من منافذ بيع الأغذية بالمراكز الكبرى في المدينة المنورة وفرة السلع من كافة الأصناف وبكميات اعتيادية وبشكل منظّم, وأظهرت الجولة توفر المنتجات الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والمخبوزات والألبان والمعلبات والأغذية الخفيفة, والمنظفات بمختلف تصنيفاتها, والمنتجات الاستهلاكية المنزلية وغيرها من المنتجات بما يجسّد كفاءة الإنتاج وحرص الجهات المعنية على الأمن الغذائي وضمان حصول المستهلك على كافة المنتجات في نطاق الأسعار المعتادة.وأفاد المواطن عبدالله المرواني الذي يعمل محاسباً في أحد مراكز التسوّق الغذائية أن مختلف الأغذية والسلع تم توفيرها على الأرفف وفي أرجاء السوق وبكميات كافية، مؤكداً التزام المتعهدين من مختلف الشركات بتوفير المواد الغذائية والفواكه والخضار بشكل يومي, مضيفاً أن إدارة السوق اتخذت كافة الاحتياطات الضرورية وفقاً لتعليمات الجهات الحكومية, بما في ذلك التعقيم المستمر للأرضيات والمداخل والممرات, والتزام كافة العاملين لبس الكمامات والقفازات أثناء فترات العمل, والتنبيه على مرتادي السوق باستخدام المعقمات التي وفرت عند المداخل.// انتهى //23:34ت م0227