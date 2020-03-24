الرياض 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسدشن وكيل تنمية المجتمع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سليمان الزبن مشروع "تطوير لجان التنمية الاجتماعية الأهلية"، الذي يهدف إلى تطوير نموذج عمل متكامل للجان ووضع توجهاتها الإستراتيجية وما يتطلبه ذلك من تطوير للنظم ومنهجيات العمل.وذكر الزبن أهمية دور لجان التنمية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للوصول إلى "مجتمع حيوي"، وإسهام المشروع بتحقيق التفعيل الاجتماعي، حيث توفر لجان التنمية مساحات مناسبة لتفعيل طاقات المجتمع بما يخدم قضاياه الوطنية واحتياجاته التنموية.وأشار إلى أن المشروع سيمر بأربع مراحل تبدأ بالتشخيص لواقع اللجان ودراسة دور اللجان في تلبية الاحتياجات المجتمعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، يليها بناء وتطوير النظم والحلول التطويرية بأسلوب تطبيقي، ثم العمل على النمذجة والتطبيق على عينة من اللجان وتمكين الكوادر التي ستعمل على التطبيق بالوزارة ومراكز التنمية، يتبعها إجراءات توسيع النطاق للتطبيق على جميع اللجان، وتفعيل آليات الإشراف والتوجيه والمتطلبات المستقبلية للجان التنمية.يذكر أن المشروع يأتي ضمن المبادرات النوعية التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإيمانًا من مسؤوليها بالدور الفاعل الذي تقدمه لجان التنمية الاجتماعية في خدمة المجتمع، ودعمًا لأعمال الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي، ومساعدتهم في الوصول لأهداف العمل الاجتماعي التنموي.// انتهى //23:37ت م0228