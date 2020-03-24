الجوف 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد الحمود، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يتحدث فيه أحد الأشخاص وهو يقود مركبته متحدياً لأمر منع التجول، فقد أسفرت عمليات التحري من قبل شرطة محافظة القريات - بفضل الله - عن تحديد هويته وهو مواطن بالعقد الخامس من العمر، وكذلك مرافقه، مواطن بالعقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهما، وجرى إكمال الإجراءات النظامية بحقهما .// انتهى //23:44ت م0229