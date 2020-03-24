واشنطن 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020م واسسجل مؤشر داو جونز الصناعي اليوم أكبر أرباحٍ له منذ عام 1933، متأثراً بالأنباء الواردة عن قرب التوصل إلى اتفاق على حزمة إنقاذ اقتصادي.وارتفع داو 2112.98 نقطة بما يعادل 11.37 بالمئة ليصل إلى 20704.91 نقطة، فيما ارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقاً 209.93 نقطة أو 9.38 بالمئة مسجلاً 2447.33 نقطة.كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 557.18 نقطة أو 8.12 بالمئة إلى 7417.86 نقطة.// انتهى //23:49ت م0230