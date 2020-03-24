الرياض 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة للهجوم المسلح الذي استهدف حافلات تقل جنودًا شمال شرقي نيجيريا، وأوقع عشرات القتلى والمصابين.وشددت على تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب جمهورية نيجيريا الاتحادية جراء هذا الاعتداء، مؤكدة على موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة.وتقدمت الوزارة بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية نيجيريا الاتحادية حكومة وشعبًا، مع تمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.// انتهى //23:52ت م0231