عرعر 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسسجلت الجهات الأمنية حضورها في مختلف شوارع منطقة الحدود الشمالية، لمتابعة عملية الامتثال لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ القاضي بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً ولمدة ( 21 ) يوماً.وانتشر منسوبو دوريات الأمن والمرور والشرطة والجهات العسكرية من ضباط وأفراد خلال ساعات منع التجول، حيث أقيمت نقاط التفتيش في العديد من الشوارع العامة لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لهذا الأمر الكريم الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس أن شرطة المنطقة رصدت ولله الحمد تجاوبا مثالياً من المواطنين والمقيمين في منطقة الحدود الشمالية امتثالا لأمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بمنع التجول، مؤكداً تنفيذ الخطط الأمنية المعدة بهذا الخصوص بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدودالشمالية.عدسة "واس" رصدت خلو شوارع مدينة عرعر من المركبات والمارة ، تنفيذًا لأمر منع التجول، واطلعت على أعمال غرفة العمليات الأمنية التابعة للدوريات الأمنية وإدارة المرور في منطقة الحدود الشمالية، التي تقدم خدماتها على مدار الساعة باستقبال البلاغات من المواطنين والمقيمين.// انتهى //00:09ت م0233