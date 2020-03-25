عرعر 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واستشهد الأسواق التموينية والبقالات في منطقة الحدود الشمالية وفرة في المعروض، ومراقبة مشددة من الجهات المختصة على الأسعار والإجراءات الوقائية من خطر انتشار فيروس "كوفيد-19".ورصدت عدسة "واس" توافر السلع في عدد من أسواق "السوبر ماركت" والتموينات الغذائية ومحلات بيع الخضار والدواجن واللحوم والمخابز، مع غياب تام للمتسوقين مع بداية سريان منع التجول، والاعتماد على التطبيقات الإلكترونية في تأمين احتياجاتهم الأساسية التي لن تتأثر من بقائهم الزاميا في منازلهم.من جهته بين مدير عام وزارة التجارة بالمنطقة أحمد الفايز أن فرع الوزارة تلقى 102 بلاغاً، ونفذ 415 جولة ميدانية، داعيًا المستهلكين عدم تداول المعلومات غير الصحيحة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز بلاغات المستهلك 1900.// انتهى //00:13ت م0234