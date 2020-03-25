عام / خلال فترة منع التجول.. أمانة تبوك تخفض نسبة الكهرباء ٢٠٪ ترشيداً للاستهلاك في الميادين والحدائق العامة بالمنطقة
الأربعاء 1441/8/1 هـ الموافق 2020/03/25 م واس
تبوك 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس
بدأت أمانة منطقة تبوك اليوم في تنفيذ مبادرة للترشيد من استهلاك الطاقة الكهربائية عبر تخفيض الإنارة في الشوارع والحدائق والمنتزهات أثناء ساعات منع التجول ، للاستفادة من أمر المنع والتقليل من استهلاك الطاقة مع الإبقاء على مستوى كافٍ من الإنارة في الطرق والميادين للسلامة العامة.
وأوضحت الأمانة أن الإنارة خُفضت بنسبة 20% في بعض الشوارع والطرق الرئيسة، بالإضافة إلى تخفيض الإنارة بنسبة 80% في الحدائق والمنتزهات, مشيرةً إلى أن المبادرة تأتي وفق خطة عمل محددة شملت بلديات منطقة تبوك كافة.
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