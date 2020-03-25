تبوك 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسبدأت أمانة منطقة تبوك اليوم في تنفيذ مبادرة للترشيد من استهلاك الطاقة الكهربائية عبر تخفيض الإنارة في الشوارع والحدائق والمنتزهات أثناء ساعات منع التجول ، للاستفادة من أمر المنع والتقليل من استهلاك الطاقة مع الإبقاء على مستوى كافٍ من الإنارة في الطرق والميادين للسلامة العامة.وأوضحت الأمانة أن الإنارة خُفضت بنسبة 20% في بعض الشوارع والطرق الرئيسة، بالإضافة إلى تخفيض الإنارة بنسبة 80% في الحدائق والمنتزهات, مشيرةً إلى أن المبادرة تأتي وفق خطة عمل محددة شملت بلديات منطقة تبوك كافة.// انتهى //00:18ت م0235