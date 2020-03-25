مكة المكرمة 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسصّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنه بالإشارة إلى رصد مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إساءات لرجال الأمن، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن القبض على صاحب المقاطع، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.//انتهى //00:33ت م0237