عام / شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على صاحب المقطع المسيء لرجال الأمن
الأربعاء 1441/8/1 هـ الموافق 2020/03/25 م واس
مكة المكرمة 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس
صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنه بالإشارة إلى رصد مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إساءات لرجال الأمن، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن القبض على صاحب المقاطع، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.
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