الرياض 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسحذرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية من ‏إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض على مخالفته، ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية.وأكدت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر، أن ذلك يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى 5 سنوات وغرامة إلى 3 ملايين ريال.وأوضحت أن العقوبة ستطبق على المخالفين دون أن تطال المُساءلة المُبلغين.// انتهى //00:49ت م0239