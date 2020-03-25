كمبالا 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واساعتقلت قوات الأمن الأوغندية أكثر من 100 شخص من بينهم أجانب بسبب انتهاكهم للتوجيهات والمبادئ الإرشادية للحد من انتشار فيروس كورونا.وأفاد متحدث باسم الشرطة فريد إينانغا اليوم، أن بعض المقبوض عليهم انتهكوا الحجر الصحي الإلزامي الذي يستمر 14 يومًا، كما تسلل آخرون إلى البلاد بعد إغلاق الحدود.وسجلت أوغندا أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي ومنذ ذلك الحين اتخذت تدابير صارمة لمنع انتشار المرض.// انتهى //02:06ت م0242