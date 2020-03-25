واشنطن 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأعلنت إدارة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء،عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي لمحتجز مكسيكي الجنسية يبلغ من العمر 31 عاما.وقالت الوكالة في بيان اليوم إن "المعتقل كان قد تم احتجازه في سجن في مقاطعة بيرغن في هاكنساك بولاية نيوجيرسي، وتم الحجر عليه صحيا ويتلقى حاليا الرعاية الصحية"، مضيفة أنها قررت تعليق الدخول إلى المنشأة ، وتحتجز الوكالة نحو 37 ألف مهاجر غير شرعي، يمتلك أكثر من ثلثيهم سجلا "إجراميا".// انتهى //02:54ت م0245