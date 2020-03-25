الرياض 1 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك يترأس قمة مجموعة العشرين الافتراضية.. غداً.القيادة تهنئ رئيسة اليونان بذكرى الاستقلال.ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس كوريا الجنوبية.أمير القصيم يثمن جهود أبطال الصحة ويحث الأهالي على البقاء في منازلهم.حظر السفر بين المدن خلال فترة منع التجول.إطلاق خدمة إفراغ العقارات إلكترونيًا.«الشؤون الإسلامية» تقدم خدماتها إلكترونياً.وزارة الداخلية: خذ المعلومات من مصادرها.العزل العالمي يتمدد.بريطانيا تطالب الحوثيين بإتاحة وصول المساعدات لليمنيين.الحوثي يجند كورونا للتخلص من اليمنيين.الاحتلال يقلص مؤن الأسرى.. ويتجاهل الإجراءات الوقائية للحد من تفشي كورونا.واشنطن تقتطع من مساعدات أفغانستان.السجن لجاسوس إيراني.// يتبع //06:45ت م0002