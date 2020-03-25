وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الالتزام الواجب ) : جاء الأمر الكريم بمنع التجول ، خطوة وقائية متقدمة استكمالا لحزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة ، للتصدي لمخاطر تفشي فايروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم، وهي خطوة بالغة الأهمية في هذا الاتجاه لضمان مستوى أعلى من أسباب الوقاية . لقد أكدت منظمة الصحة العالمية على الانتقال في مواجهة مخاطر الجائحة من الدفاع إلى الهجوم ، وفي مقدمة ذلك منع أسباب العدوى ، بأن يلتزم الأفراد والمجتمعات بيوتهم لفترات احترازية مؤقتة تحددها كل دولة ، وأثبتت تطورات الأزمة في العالم أهمية ذلك لوقف انتشار الوباء ، وما انتشاره في العالم إلا من ثغرات العدوى، مثلما النجاح في محاصرته يتحقق بالتزام الجميع.وختمت :من هنا تأتي أهمية الالتزام من جانب أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين ، بقرارات منع التجول في الساعات المحددة ، ومايتبع ذلك من وعي بأسباب السلامة على مدار الساعة ، وفي هذا تقوى الله في النفس وفي سلامة الآخرين ، وهو المقصد الأول من هذه الإجراءات الدقيقة والحازمة بحفظ أرواح الجميع ، وقد أثبت المواطنون والمقيمون هذا الالتزام منذ اليوم الأول لمنع التجول ، ومن الضروري استمرار هذا الحرص والتجاوب المسؤول والواعي مع كل ماتتخذه الدولة من سبل الوقاية ، خاصة وأنها وفرت كافة الإمكانات الطبية والمعيشية والمبادرات المالية ، لتقدم المملكة بذلك أنموذجا فريدا لإدارة أزمة أربكت دول العالم.// انتهى //06:52ت م0005