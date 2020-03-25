عام / " الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران
الأربعاء 1441/8/1 هـ الموافق 2020/03/25 م واس
نجران 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران ،مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وبينت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 مساء.
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