نجران 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران ،مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.وبينت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 مساء.// انتهى //08:23ت م0011