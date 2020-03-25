طرابلس 1 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الاتصال الهاتفي بين رئس المجلس الرئاسي فائز الساج ورئيس الجهورية التونسية قيس سعيد اللذين أكدا الدعم والتعاون بين بلديهما لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأشارت إلى دعوة وزارة الخارجية، المواطنين إلى الحرص على معاملة ضيوف ليبيا معاملة حسنة سواءً كانوا دبلوماسيين وعمالة وافدة وتقديم المساعدة اللازمة لمن يحتاجها خصوصًا في هذه الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها العالم، وحثت المواطنين والمقيمين في البلاد على الالتزام بالتعليمات الصحية الخاصة بالوقاية من الفيروس.وتطرقت صحف الأربعاء إلى توصيات اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا توصية إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بإيقاف التنقل بين المدن وإيقاف الدارسة إلى حين إشعار آخر، وتمت مناقشة ملف المواطنين المتواجدين خارج ليبيا والتسهيلات المقدمة لهم من وزارة الخارجية ومقترح توزيع المخصصات المزمع توزيعها على البلديات لتحويلها.وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية، مبينةً استمرار طرفي الصراع في انتهاك الهدنة بمنطقة عين زارة ومحور صلاح الدين مستخدمين المدفعية الثقيلة والهاون وسط نزوح جديد للمدنيين.// انتهى //08:46ت م0012