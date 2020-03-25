الكويت 1 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واستماثلت أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) للشفاء بدولة الكويت هم موطنان ووافدان ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 43 حالةً.وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في تصريح له اليوم إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الأربع من الفيروس حيث سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى.// انتهى //08:56ت م0013