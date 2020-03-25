القاهرة 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، ومن بينها حظر حركة المواطنين من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم، ومدّ تعليق الدراسة بالمداس والجامعات، ووقف وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة خلال فترة الحظر في البلاد.وأشارت إلى مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الهاتفية أمس مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، التي تناولت جهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس "كورونا"، وإمكانيات تبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بمكافحة انتشار الفيروس والوقاية الصحية.ونوّهت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس عن تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس "كورونا"، ووفاة حالة واحدة، وارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية إلى 100 حالة.وواكبت صحف الأربعاء تطورات تفشي فيروس "كورونا" والجهود الدولية المبذولة للسيطرة عليه، مشيرة إلى سيران حظر التجول في السودان والجزائر، وبدء تطبيق بريطانيا حظر التجول وفرض قيود صارمة على التجمعات، وإعلان الهند حظر كامل لمدة 3 أسابيع وفرض تدابير حجر صحي تشمل 700 مليون مواطن لتصبح أكبر دولة خاضعة لهذه الإجراءات.وسلّطت الضوء على إعلان رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس أن مؤسسته قد تخصص 150 مليار دولار على مدى الخمسة عشر شهرًا المقبلة لمساعدة الدول النامية على محاربة جائحة فيروس "كورونا" والتعافي منها.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى قرار رئيس الوزراء الياباني سينزو آبي تأجيل دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو حتى عام 2021م بسبب أزمة فيروس "كورونا".// انتهى //10:03ت م0021