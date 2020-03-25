طوكيو 1 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسسجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعًا حادًا خلال تعاملات اليوم في ظل التقارير عن اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعضاء الكونجريس على حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).واستفادت الأسهم اليابانية من قرار البنك المركزي الياباني شراء وثائق صناديق الاستثمار التي يجري تداولها في البورصة.وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية بمقدار 28ر1454 نقطة بما يعادل 04ر8 في المئة ليصل إلى 63ر19546 نقطة وهي أكبر زيادة يومية للمؤشر منذ 26 عامًا، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 87ر6 في المئة.كما ارتفع مؤشر "إس أند بي/أيه.إس.إكس200" للأسهم الأسترالية بنسبة 54ر5 في المئة، في حين ارتفع مؤشر "أول إوردينريز" الأوسع نطاقًا بنسبة 32ر5 في المئة.وشهد مؤشر كوسبي لبورصة سيئول للأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 79ر5 في المئة مدعومًا بحزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة وحزم التحفيز في الدول الأخرى بعد ارتفاعه أمس بسنبة 6ر8 في المئة.كذلك ارتفع مؤشر هانج سينج في بورصة هونج كونج بنسبة 09ر3 في المئة، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 1ر2 في المئة.وكان مؤشر داو جونز الصناعي القياسي للأسهم الأمريكية ارتفع أمس بنسبة 37ر11 في المئة في حين ارتفع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقًا بنسبة 38ر9 في المئة وارتفع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 12ر8 في المئة.// انتهى //10:52ت م0030