رام الله 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم اقتراح رئيس دولة فلسطين محمود عباس للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تطوير آلية دولية منسقة من خبراء في مختلف الحقول لبحث أزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها، مشيرةً إلى إعلان غوتيريش أن الأمم المتحدة بحاجة إلى ملياري دولار لمساعدة الدول الفقيرة في محاربة الفيروس، بالإضافة إلى حزمة خاصة لدعم الاقتصادات.ونشرت تأكيدات نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى وفي عدة سجون مركزية، بدأوا برفض وجبات الطعام، وإغلاق الأقسام، رفضًا لسياسات إدارة سجون الاحتلال الممنهجة التي تهدف إلى سلب الأسرى حقوقهم ومنجزاتهم.وتحدثت صحف الأربعاء عن إعلان الاتحاد الأوروبي تقديم 82 مليون يورو (مبلغ الدعم السنوي) لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "أونروا".// انتهى //10:58ت م0031