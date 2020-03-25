إسلام آباد 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تطورات وباء فيروس كورونا الذي أجبر معظم دول العالم على اتخاذ إجراءات استثنائية للحد من انتشاره، بما في ذلك فرض الإغلاق الكامل وحظر التجول.واهتمت بتصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي انتقد إيران لسوء تعاملها مع وباء كورونا ما أدى إلى انتقاله إلى باكستان عبر الزوار العائدين من إيران.وعرجت على إمكانية فرض الحكومة الباكستانية حظر التجول في باكستان للحد من انتشار الفيروس المستجد، وإعلانها عن حزمة دعم اقتصادي للسيطرة على الانعكاسات السلبية للفيروس على الاقتصاد الوطني.وأخبرت عن عزم السلطات الباكستانية على تعليق حركة النقل بين المدن ضمن الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.وأشارت إلى تسيير باكستان رحلات خاصة لإعادة مواطنيها العالقين في مطارات مختلف دول العالم.وتطرقت إلى تجديد باكستان العزم على سرعة تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي المشترك مع الصين باعتباره مشروعًا حيويًا لتنمية البلاد.أفغانياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل أربعة مسلحين من عناصر حركة طالبان إثر انفجار ناقلة أفراد مدرعة محملة بالمتفجرات بادجيس في أفغانستان.واهتمت كذلك في الشأن الدولي من مخاوف انتشار وباء جديد إثر وفاة مواطن صيني بفيروس "هانتا".// انتهى //10:58ت م0032