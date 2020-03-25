حائل 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسنفذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها خلال الثمانية أيام الماضية 5157 جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا.وفي مجال الإصحاح البيئي قامت الأمانة بأعمال التعقيم والتطهير لـ 1627 موقعاً ،وجرى إغلاق 1127 موقعاً بعضها احترازياً وبعضها مخالفاً لاشتراطات السلامة وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من انتقال العدوى.وتواصل أمانة منطقة حائل أعمالها الرقابية الميدانية على مراكز المواد الغذائية ومحلات الفواكه والخضار بشكل مستمر للتأكد من توفير مواد التعقيم في المرافق والحرص على النظافة العامة، إلى جانب تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسية والأرصفة وأجهزة الصرافات، ومحال بيع الغاز، والحاويات بالإضافة إلى أماكن تجمعات العمالة وذلك في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين‪.// انتهــى //11:00ت م0033