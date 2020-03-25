أبها 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس"فنوننا في منازلنا" مبادرة أطلقها فرع جمعية الثقافة والفنون بأبها تتضمن ورش فنية عن بعد في صناعة الأفلام والتصوير تستهدف الهواة والمهتمين بهدف تقدم محتوى توعوي للمجتمع للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا .وأوضح مدير الفرع أحمد السروي أن هذه المبادرة جاءت بهدف تقديم محتوى يعزز من الجهود الاحتزازية والوقائية التي اتخذتها قطاعات الدولة.وأشار إلى أن الورش بدأت مساء أمس عبر قناة فنون أبها على اليوتيوب بورشة عن صناعة الأفلام قدمها أحمد العامري ،فيما تقدم اليوم زينة عامر ورشة عن أنواع ألوان الأستيل وطريقة التعامل معها، وفي مساء الجمعة يقدم محمد فايع ورشة عن التصوير بالجوال، و يوم السبت ورشة عن تجريد زخرفي للفنان ماجد عسيري، إضافة لمبادرة في مرحلتها الأولى مع الفنانة خلود الشهري بورشة عن التصوير في الاستديو.// انتهى //12:14ت م0048