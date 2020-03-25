تونس 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسواصلت الصحف التونسية متابعتها لتطورات فيروس كورونا داخل البلاد، مشيرة إلى ارتفاع عدد المصابين بهذا الفيروس في تونس إلى 114 حالة يتركز أغلبها في العاصمة تونس.وأخبرت في سياق متصل عن تشديد مختلف المحاكم التونسية أنها ستطبق أقصى العقوبات ضد كل من خالف الحجر الصحي سواء الخاص أو العام أو خالف حضر الجولان وقانون الطوارئ.واحتوت صحف الأربعاء على مستجدات الأوضاع الفلسطينية المحتلة مشيرة إلى تسجيل قطاع غزة إصابتين بفيروس كورونا المستجد، ليزيد هذا الوباء من حجم الصعوبات والمعاناة التي يعيشها هذا القطاع المعزول.وأشارت إلى إطلاق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الإثيوبي تيدروس أدهانوم غيبريسوس صيحة فزع تجاه أفريقيا، محذرًا من عاقبة وخيمة لحالة التسيب التي فيها عدد كبير من البلدان الأفريقية التي لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتجنب انتشار وباء فيروس كورونا.وكتبت صحف تونس عن ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 11 % يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى استمرار المخاوف بشأن تزايد الطلب بسبب فيروس كورونا.// انتهى //12:47ت م0054