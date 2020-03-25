المذنب 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واستواصل بلدية محافظة المذنب وعلى مدار الساعة أعمالها التوعوية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، إذ أطلقت حملة إرشادية عبر الشاشات الإلكترونية المنتشرة في طرق وشوارع المحافظة والمراكز التابعة لخدمات البلدية.كما نفذت البلدية عملية تطهير وتعقيم للمباني المدرسية والمقرات الحكومية، بالإضافة للمتنزهات والحدائق والساحات داخل الأحياء السكنية وخارجها ومتابعة جميع المحلات والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة والعاملين بها على مدار الساعة عبر فرق مناوبة للوقوف على مدى تقيدها وتنفيذها للإشتراطات الصحية والإحترازات الوقائية ، وأخضعت البلدية كذلك جميع حاويات النظافة والآليات الخاصة بنقل مخلفات المنازل لأعمال التنظيف والتطهير والتعقيم.// انتهى //12:50ت م0056