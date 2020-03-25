جدة 1 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف عسكريين في بوما بمقاطعة البحيرة بتشاد و أودى بحياة 92 جنديا.كما أدانت الهجوم الذي استهدف حافلات نقل للجيش شمال شرقي نيجيريا و أسفر عن مقتل عشرات الجنود وإصابة آخرين.وقدم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا ولحكومتي تشاد ونيجيريا وشعبيهما, متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.وأعرب عن تضامن المنظمة مع تشاد ونيجيريا ودعمها للجهود التي تبذلها حكومتي البلدين ومنطقة بحيرة تشاد في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مؤكدا على الموقف المبدئي للمنظمة الذي يدين بشدة الإرهاب والتطرف بجميع أشكالهما ومظاهرهما.// انتهى //12:53ت م0058