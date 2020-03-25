جيزان 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واستواصل أمانة منطقة جازان ممثلة بوكالة الخدمات اليوم، أعمالها الرقابية للمستودعات ومحلات بيع المواد الغذائية بمدينة جيزان، ومدى تطبيقها للإجراءات الرقابية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد وكيل أمين منطقة جازان للخدمات الدكتور إبراهيم خياط مواصلة وكالة الخدمات عملها بمتابعة مباشرة من أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان على مدار الساعة للوقوف على مدى تطبيق مستودعات ومحلات بيع المواد الغذائية وتقديم الأطعمة بالمنطقة للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وشدد الدكتور خياط على أن أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها، ماضية في متابعة كل ما يتعلق بصحة المستهلك ويضمن سلامته، ولن تتهاون في إيقاع العقوبات بحق المخالفين والمتهاونين في تطبيق الأنظمة الصحية التي تضمن سلامة المستهلك.// انتهى //12:57ت م0059