بروكسل 1 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الإرهابية التي شنتها بوكو حرام الإرهابية في منطقة بحيرة تشاد التي أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصًا وإصابة آخرين من أفراد قوات الأمن التشادية والنيجيرية، إضافة إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال.وقال الاتحاد الأوروبي في بيان نشره مكتب العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل إنه لا يوجد مبرر لمثل هذه الأعمال الإرهابية، معلنًا وقوفه إلى جانب سلطات وشعب تشاد ونيجيريا في حربهما ضد الإرهاب.وأوضح أن الهجمات ضد المدنيين والعسكريين في منطقة الساحل تتزايد، مبينًا مواصلة دعم جهود دول المنطقة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار وتلبية احتياجات الناس في تلك المناطق.// انتهى //13:50ت م0072