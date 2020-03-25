نجران 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسوثقت وكالة الأنباء السعودية "واس" الحياة الطبيعية، للمواطنين والمقيمين بمنطقة نجران وتوفرالمواد الغذائية والاستهلاكية بكل يسر وسهولة، والخدمات المقدمة من القطاعين الحكومي والخاص.ورصدت "واس" خلال جولتها على مراكز المواد الغذائية ومحلات الفواكه والخضار واللحوم والدواجن والصيدليات وفرة المواد الغذائية والتموينية الأساسية، ومختلف السلع الأخرى من مختلف الأصناف والأدوية، تلبي حاجة السوق والمستهلكين.وتقوم الجهات الحكومية ذات العلاقة من جهتها بجهود كبيرة، وجولات مستمرة، حيث قام فرع وزارة التجارة بنجران بتنفيذ 281 جولة تفتيشية بالمنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها على مستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحطات الوقود للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، إذ تم رصد توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كاف يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.فيما تقوم أمانة المنطقة ممثلة في فرق الرقابة الشاملة بجولات مستمرة على محلات المواد الغذائية والفواكه والخضار للتأكد من تطبيق الشروط الصحية، ومستوى النظافة العام، إضافة إلى توفير مواد التعقيم , كما يقدم فرع وزارة البيئة والمياه بنجران خدماته للمستفيدين بمتابعة البلاغات وإصلاح الأعطال وإيصال مياه الشرب للمنازل،فيما رفع فرع البريد السعودي من إجراءاته الاحترازية الوقائية لمواكبة تزايد إقبال المواطنين والمقيمين على استخدام خدمة "واصل" التي تتيح خدمات التوصيل السريع لإرسال وإيصال الوثائق الحكومية والطرود الشخصية للعملاء في منازلهم عبر " العنوان الوطني الموحد" لكل مستفيد، من خلال تطبيق إجراءات وقائية للعاملين وفحصهم بشكل روتيني من خلال إجراء فحص الفرز البصري لهم،وتعقيم الطرود والسيارات بشكل مستمر.وعبر المواطنون والمقيمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، على ما يوليانه من اهتمام وحرص وعناية للمواطن والمقيم على هذه البلاد الغالية، خاصةً في ظل هذه الظروف.وأفادوا لـ "واس" أن الوضع التمويني مستقر جداً، والمواد الغذائية والتموينية التي يحتاجونها متوفرة بكثرة – ولله الحمد -، مؤكدين أن حركة الأسواق التجارية في المنطقة انسيابية ومستقرة من خلال وفرة المنتجات الاستهلاكية والمنتجات الغذائية بكميات كبيرة، وأن الحياة تسير بشكل اعتيادي، مشيرين إلى أن الدولة وفرت كل ما يحتاجونه، وأنهم ملتزمين بكل القرارات والخطوات التي اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ على صحة الجميع.// انتهى //14:00ت م0074