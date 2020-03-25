بريدة 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واستواصل أمانة منطقة القصيم جولاتها الميدانية المكثفة على الأسواق المركزية والمطاعم ومراكز بيع المواد الغذائية، إضافة إلى سوق الخضار والفاكهة المركزي، من خلال سحب عينات غذائية ومسحات من أيدي العمالة والأسطح للتأكد من سلامتها بعد إجراء الفحوصات المخبرية عليها عبر فريق متخصص تابع لمختبر أمانة المنطقة المختص بمراقبة سلامة الغذاء.ويعد الدور الذي يقوم به المختبر عنصراً رئيسياً في أعمال الرقابة الغذائية لضمان مخاطر الأطعمة الملوثة بإستخدام أحدث التقنيات والوسائل التي تمكن من الكشف عن متبقيات الملوثات مهما تنوعت أو تضاءلت كمياتها الموجودة في العينات.// انتهى //14:02ت م0075