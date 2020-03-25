محايل 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واستواصل بلدية محافظة رجال المع ممثلة بوكالة الخدمات اليوم، أعمالها الرقابية على المستودعات ومحلات بيع المواد الغذائية بالمحافظة والمراكز التابعه لها.وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع أن مراقبي صحة البيئة يواصلون جولاتهم الرقابية على مدار الساعة للوقوف على مدى تطبيق مستودعات ومحلات بيع المواد الغذائية وتقديم الأطعمة بالمحافظة للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أنه سيتم إيقاع العقوبات بحق المخالفين والمتهاونين في تطبيق الأنظمة الصحية التي تضمن سلامة المستهلك.// انتهى //14:06ت م0076