أبها 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأطلقت إدارة تعليم النماص ممثلة في قسم التدريب والابتعاث أمس برنامج التدريب الإلكتروني "التدريب عن بعد" الخاصة بالتطوير المهني للتربويين.وقدم البرنامج الموجه للمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات، رئيس قسم التخطيط والتطوير بالإدارة عبدالله بن سعد الشهري وذلك عبر منصة ZOOM.وتناول البرنامج عدة محاور حول أسس "التعليم عن بعد" ودور المعلم والطالب وأسرته.يذكر أن تعليم النماص سيقدم خلال هذه الفترة ١٦ برنامجا متنوعا في المحتوى يستهدف المشرفين والمعلمين والقادة والوكلاء والمرشدين.// انتهى //14:38ت م0082