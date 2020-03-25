الدمام 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسطبقت أمانة المنطقة الشرقية إجراءات احترازية مشددة على سكن العمالة في مشاريع النظافة بحاضره الدمام ، من خلال الالتزام بقواعد الصحة العامة وتنظيف وتعقيم الأسطح، وتوفير المطهرات وأدوات التطهير في متناول العمال بأماكن العمل والسكن ووسائل نقل العمال، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية من فايروس "كورونا" المستجد .وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل أنه تعزيزًا للإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها الأمانة لمواجهة انتشار فايروس "كورونا " منذ البداية، قامت الإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات بالأمانة بتطبيق إجراءات احترازية جديدة لسكن العمالة في مشاريع النظافة بحاضرة الدمام والتي تضمنت، فحص العمالة الموجودة داخل السكن باستخدام كاشف قياس درجة الحرارة يوميا، وضع لوحات إرشادية بالسكن للحث على طرق الوقاية من فيروس كورونا، إلزام جميع العمالة بتعقيم أيديها بشكل مستمر، تطهير وتعقيم وغسل السكن بصفة يومية، تطهير ورش محيط السكن بالمبيدات بصورة يومية، وكذلك توفير غرفة منفردة داخل السكن لعزل أي عامل تظهر عليه أعراض ارتفاع درجة الحرارة أو أي أعراض مشابه لأعراض فايروس "كورونا " والتنسيق مع الجهات الطبية حيال ذلك ، فيما تم نقل بعض العمالة إلى سكن آخر بهدف تفادي تكدس العمالة في سكن واحد.وبين أنه تم توجيه البلديات كافة بإنفاذ ذلك في جميع مشاريع النظافة القائمة ، وإصدار تعليمات مشددة بضرورة توفير معقم الأيدي والقفازات في أماكن العمل وبكميات كافية، وتوفير كمامات وتجهيز ملصقات بعدد من اللغات في مواقع العمل والسكن تتضمن الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من الفيروس واتباع العادات والسلوك الصحي للعاملين وتجنب أداء مهام العمل بشكل جماعي إلا في حالات الضرورة .وأشار المهندس مغربل إلى أن التعليمات شددت على تعقيم وسائل نقل العمل بشكل جيد يوميا وتوفير معقم اليدين عند بوابات الحافلات لاستخدامها قبل صعود ودخول العمال .// انتهى //14:42ت م0083