بيروت 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسشددت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيروت، على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان البقاء في منازلهم ، وعدم مغادرة أماكن إقامتهم للوقاية من فيروس كورونا.وأعلنت الجمعية في بيان اليوم ، أنها اتخذت بالتعاون مع المؤسسات الصحية الفلسطينية وبالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة اللبنانية ووكالة أونروا، اتخذت كامل الاجراءات الكفيلة بتأمين الحماية للاجئين الفلسطينيين من كورونا.وطالب البيان من جميع أبناء المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، عدم مغادرة منازلهم، والالتزام بالإجراءات والإرشادات التي تم توزيعها خلال الأسابيع الماضية لمنع انتشار الفيروس المستجد.// انتهى //16:01ت م0108