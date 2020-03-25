نجران 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسألزمت أمانة منطقة نجران مراكز التسوق التجارية بوضع مسافة تباعد كافية بين كل شخص وآخر من المتسوقين أثناء وقوفهم عند صناديق المحاسبة بمسارات مرسومة على الأرضيات ومخططة بدقة واضحة.وأكدت الأمانة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها الرامية للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي فايروس كورونا "كوفيد- 19" والتصدي له، واتخاذ سلسلة من التدابير الوقائية الاحترازية لمواجهته منها إلزام العاملين بمراكز التسوق والمحال التجارية بلبس الكمام الطبي والقفازات والتعقيم والتطهير للأرضيات والرفوف وعربات التسوق وحث المتسوقين على تعقيم أيديهم أثناء وبعد عملية التسوق.// انتهى //16:06ت م0110