القاهرة 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم من رئيس جنوب السودان سلفا كير، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريحٍ له أن الرئيس السيسي رحّب خلال الاتصال بالتوافق الذي تم مؤخرًا بين الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية تنفيذاً لمقررات اتفاق السلام، مؤكدًا حرص مصر على الاستمرار في تقديم مختلف صور الدعم إلى الأشقاء في جنوب السودان ودعم عملية السلام بها.وأشار راضي إلى أن رئيس جمهورية جنوب السودان أعرب من جانبه عن تقديره تجاه دور مصر والجهود التي تبذلها دعمًا لاستقرار الأوضاع في جنوب السودان، مشددًا على حرص جنوب السودان على الاستمرار في تعزيز مختلف أوجه التعاون المشترك مع مصر خلال الفترة المقبلة.// انتهى //16:06ت م0111