أبوظبي 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف جنوداً شمال شرقي نيجيريا، أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى .وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.// انتهى //16:10ت م0113