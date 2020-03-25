الباحة 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسنفذت الفرق الميدانية بفرع وزارة التجارة بمنطقة 631 جولة رقابية بمنطقة الباحة والمحافظات التابعة خلال الأسبوع الماضي للتحقق من وفرة السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع.وشملت الجولات المحلات والمراكز التجارية والتموينات في مدينة الباحة ومحافظات بالجرشي والمندق والعقيق والمخواه وقلوة والحجرة وغامد الزناد، حيث تضمنت مهام الفرق الرقابية التحقق من وفرة السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع وبيع اللحوم والخضراوات والمخابز ومحطات بيع الوقود.كما تقوم الفرق الرقابية برصد أي حالة من حالات عدم توازن في منافذ البيع أو أي حالة من حالات الاحتكار أو ارتفاع لأسعار السلع الأساسية أو وجود أي مخالفة من مخالفات الامتناع عن البيع أو مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري لتنفيذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين ، فيما رصدت تلك الفرق أثناء جولاتها توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافي يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار بشكل عام.وفي ظل المتابعة اليومية من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تواصل الفرق الرقابية في جميع الأوقات جولاتها الميدانية على محلات السلع التموينية والصيدليات ومحلات اللحوم والدواجن ومحلات الخضار والفواكه ومحطات الوقود وعمل مسح ميداني شامل لجميع مدن ومحافظات منطقة الباحة.ودعت وزارة "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة سعيد بن محمد الغامدي أن فرع الوزارة تلقى 178 بلاغاً، ونُفذت 631 جولة ميدانية، داعيًا المستهلكين عدم تداول المعلومات غير الصحيحة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز بلاغات المستهلك 1900.// انتهى //16:17ت م0115