نيروبي 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأعلن وزير الصحة الكيني موتاهي كاغوي، إصابة تسعة أشخاص بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وهو ما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 25 ، فيما لا يزال 15 شخصًا ينتظرون نتائج الفحوص.وأوضحت الوزارة الكينية أن الحالات الأخيرة توزعت على أربع مناطق، نيروبي ومومباسا وكوالي، وكيليفي، لتغطي حيزًا جغرافيًا واسعًا، خاصة من المناطق الحضرية.مما يذكر أن الحكومة الكينية كانت قد أعلنت أنها ستخضع جميع المسافرين العائدين لفحوص إجبارية للكشف عن الفيروس.// انتهى //16:30ت م0117