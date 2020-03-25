جدة 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسنفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم, بمحافظة جدة فرضية مباشرة حالة مشتبه إصابتها بكورونا المستجد، حيث تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر افتراضياً بلاغاً من مقيم لديه أعراض إصابة بفيروس كورونا المستجد وعلى الفور جرى تمرير البلاغ لأقرب مركز إسعافي له وتواصل الدائرة الطبية بغرفة العمليات مع المصاب حتى وصول الفرقة الإسعافية ونقله للمنشأة الصحية، وبعد الانتهاء من البلاغ اتجهت الفرقة لأقرب مركز تعقيم لتعقيم السيارة بالكامل.وتأتي هذه الفرضية للوقوف على استعدادات الهيئة وهي الخط الأول في مواجهة حالات الاشتباه بالإصابة بكورونا المستجد COVID-19 ومدى الجاهزية لدى الفرق الإسعافية.// انتهى //17:32ت م0129