الجبيل 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واساتخذت الهيئة الملكية بالجبيل الإجراءات الاحترازية، داخل أحياء العمال في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين، وجميع التدابير الوقائية على مداخل ومخارج الأحياء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأفاد مشرف الخدمات الصحية بإدارة خدمات الأملاك بالهيئة الملكية بالجبيل أحمد المديرس أن هذه الأحياء تتسع إلى ١١ ألف ساكن، ويطبق عليها الاشتراطات الصحية الأساسية، وتتوفر داخلها عيادات طبية مجهزة بغرف العزل الصحي، تحسبا لأي حالات يشتبه بها، مشيراً إلى ارتفاع معدلات التنظيف والتعقيم للأحياء إلى ٤ مرات يومياً، فيما ارتفع معدل النظافة والتعقيم في صالة الطعام وتواجد العمالة إلى ٦ مرات يومياً.كما وضعت الهيئة الملكية بالجبيل تدابير احترازية للأمن الغذائي في الأحياء العمالية، بتوفير مخزون غذائي يكفي لمدة ٤ أشهر، وتقديم الوجبات الغذائية في مطاعم الأحياء بالتنسيق مع ممثلي الشركات وتوزيعها على مساكن العمال تجنبا للاختلاط، وتتقيد الأحياء العمالية بالاشتراطات الصحية كافة، ومنها تعقيم وتنظيف جميع المنشآت في الحي، وتقديم نشرات توعوية بلغات متعددة لتعريف السكان بالتعليمات التي أقرتها وزارة الصحة.// انتهى //17:33ت م0130