الرياض 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واستقرير – فيصل الجنيدلتصوير – يزيد المقرنوفرت وزارة التعليم خمس خيارات في المدرسة الافتراضية للتعليم عن بُعد لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة على مستوى المملكة، وذلك بعد عشر ساعات من قرار تعليق الدراسة، ومن دون توقف للعملية التعليمية ليوم واحد، بإشراف مباشر من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وتشمل خيارات المدرسة الافتراضية على (قنوات عين، رابط عين على اليوتيوب، بوابة عين الإثرائية، بوابة المستقبل، منظومة التعليم الموحد)، حيث استفاد منها كمشاهدة ودخول متعدد على منصاتها أكثر من 35 مليون مستفيد حتى يوم أمس.وتبث قنوات عين التلفزيونية عبر 20 قناة تلفزيونية من خلال مركز إنتاج محتوى المدرسة الإفتراضية الكائن في العاصمة الرياض، ويتضمن 187 بثا مباشرا و 1026 حصة دراسية في التعليم غير المتزامن والحر بإجمالي عدد مستفيدين بلغ أكثر من 31 مليون مشاهدة على رابط القناة على اليوتيوب، فضلاً عن توفير لغة الإشارة في كامل الدروس المعروضة.وتضمن مركز إنتاج المحتوى للمدرسة الإفتراضية الذي هيأته الوزارة على 20 سبورة ذكية تشتمل على أحدث التقنيات التعليمية، و20 فصلا دراسيا، تكفل سير العملية التعليمية نيابة عن 34 ألف مدرسة في مناطق المملكة، بمحتوى تعليمي تم إعداده ليتناسب مع الشكل التعليمي الحالي، ويمكن الطالب خلال يومه الدراسي من اكمال رحلته التعليمية.وتضمنت الأرقام والإحصائيات التي توفرها الوزارة للطلاب والطالبات، عبر قنواتها التعليمية المتاحة للتعليم التفاعلي، 34 ألف إثراء رقمي و 15 ألف درس و100 ألف سؤال للتقييم الذاتي بعدد مستفيدين تجاوز المليون من خلال بوابة المستقبل للمرحلتين المتوسطة والثانوية، فيما بلغ عدد المستفيدين لمنظومة التعليم الموحدة المهيأة لجميع المراحل ما يزيد عن مليوني مستفيد، وما يزيد عن 1.600.00 لجلسات التعلم ببوابة عين التعليمية.// انتهى //17:34ت م0131