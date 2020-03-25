عرعر 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واستنفذ أمانة منطقة الحدود الشمالية عمليات رش وتعقيم الأماكن العامة والمنشآت الحيوية, وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد, مشيرة إلى أن عدد آليات النظافة لدى الأمانة والبلديات التابعة لها بلغت 315 آلية وعدد آليات الإصحاح البيئي 75 آلية, فيما بلغ عمال النظافة العامة 1124 عاملاً.وأوضح أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام سعيدان الشمري أن الأمانة قامت بـ 2460 جولة خلال الفترة الماضية شملت العديد من الأماكن الحيوية والمنتزهات والميادين ونحوها بالتعاون مع الجميع من الجهات الحكومية المشاركة, موكداً عدم التهاون في ما يمس الصحة العامة وتطهير المواقع أولاً بأول.وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية تواصلاً للجهود التي تبذلها حكومة المملكة في التعامل مع فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، وتوفير أقصى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين.// انتهى //17:34ت م0132