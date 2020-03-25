مكة المكرمة 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واستطلق الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الأحد المقبل أول منصة إلكترونية للتدريب من نوعها لخدمة قطاع الأعمال والمستفيدين وجميع أفراد المجتمع، وتلبية للطلب المتزايد في اكتساب العلوم في هذه الفترة التي تشهد تحوطات احترازية من تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19).وأوضح أمين عام غرفة مكة المكرمة المكلف المهندس عصمت عبدالكريم معتوق, أن الغرفة تجرى استعداداتها لإطلاق منصة للتدريب الرقمي، تقدم من خلالها عدداً من الدورات التدريبية المتنوعة والدبلومات المعتمدة "أون لاين"، لإثراء الخبرة العملية للراغبين في تطوير مهاراتهم، ورفع كفاءاتهم في شتى المجالات والتخصصات، مشيراً إلى أن منصة التدريب تمثل بوابة رقمية تديرها خبرات علمية، ويقدمها مدربون أكفاء للإسهام في تطوير القدرات المعرفية للمستفيدين, داعيا الراغبين بالتسجيل الدخول على الرابط: www.makkahcci.org .// انتهى //17:39ت م0133