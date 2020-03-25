الدمام 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسكثفت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الميدانية لرش المطهرات والمعقمات بشوارع محافظة الخفجي والمراكز التابعة لها، وذلك في إطار إجراءاتها الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الأمانة أنه جرى استحداث آلية جديدة للرش لرفع مستوى الكفاءة والإنجاز لأعمال التطهير والتعقيم عن طريق توزيع المطهرات والمعقمات على مساحة أكبر ومن خلال تحويل مسار المياه في سيارات غسيل الأرصفة إلى رذاذ متطاير، حيث جرى استخدام أكثر من 7125 لتراً منذ بدء عملية المطهرات والمعقمات، كما جرى المرور على أكثر من 27 موقعاً لتطهيرها، بمعدل 3 جولات ميدانية باليوم بمشاركة 35 عاملاً و 26 معدة وآلية.وأكدت الأمانة حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بالتوجيهات كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وعدم التجمع والاهتمام بنظافة الأماكن بشكل عام.// انتهى //17:43ت م0134