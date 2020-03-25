بغداد 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق إلى 346 بعدما تم تسجيل 30 إصابة جديدة مؤكدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وتتوزع الإصابات الجديدة على تسع محافظات هي: بغداد والبصرة والمثنى وكربلاء وكركوك والنجف والسليمانية والديوانية وأربيل.كما تم تسجيل 14 حالة شفاء تام في محافظات: بغداد والبصرة وكربلاء والنجف وديالى، مما يرفع حالات الشفاء إلى 89 حالة، يقابلها حالتي وفاة في كركوك وبابل، مما يرفع حالات الوفاة إلى 29 حالة.// انتهى //17:59ت م0136