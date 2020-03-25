الرياض 1 شعبان 1441هـ الموافق 25 مارس 2020م واسأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمعًا للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول، أدى لسقوط قتلى وجرحى.وأكدت الوزارة رفض المملكة لمثل هذه الأعمال الإرهابية، وما تعكسه من فكر متطرف، مجددة تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية.وقدمت وزارة الخارجية العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //18:08ت م0138