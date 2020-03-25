موسكو 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسدعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إلى تأجيل التصويت على الإصلاحات الدستورية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، وأعلن إجازة عامة في البلاد طوال الأسبوع المقبل.وقال في كلمة متلفزة: "أعتقد أنه يجب تأجيل التصويت إلى تاريخ لاحق" في اشارة إلى الاستفتاء الذي كان مقرراً في 22 أبريل، داعيا المواطنين إلى التضامن.ودعا بوتين الروس إلى مساعدة بعضهم البعض واتباع تعليمات الأطباء والسلطات.وسجلت روسيا أعلى ارتفاع في عدد الإصابات - حتى الآن - اليوم مع 163 حالة إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي في أنحاء البلاد إلى 653 إصابة.// انتهى //18:09ت م0140