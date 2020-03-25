بغداد 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسوصلت إلى مطار بغداد الدولي اليوم طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية في رحلة استثنائية، وعلى متنها 291 عراقيا كانوا عالقين في مصر "بحسب بيان صحفي لوزارة النقل العراقية".وكانت خلية الأزمة الحكومية العراقية وافقت الاثنين الماضي على منح رخصة لتنظيم رحلة جوية لإعادة العراقيين العالقين في العاصمة المصرية القاهرة، استثناء من قرار تعليق الرحلات الجوية في إطار التدابير المتخذة للحيلولة دون تفشي فيروس "كورونا" في العراق.// انتهى //18:14ت م0141